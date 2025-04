Bilionário de SC fecha o hotel Fasano em São Paulo para celebrar seus 50 anos Entre os convidados, estavam o governador de São Paulo, ministro do STF, senadores, deputados e bilionários brasileiros ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O criciumense Ricardo Tata Farias, o ‘Rei do Ovo do Brasil’, volta à cena novamente, desta vez fora da área empresarial, mas sim no campo social, ao fechar por três dias o sofisticado e luxuoso Hotel Fasano Boa Vista, em celebração aos seus 50 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa festa exclusiva!

Leia Mais em ND Mais:

Homem morre após ser atropelado a 300 metros de casa em SC; motorista fugiu

Escolas (ex-)militares?

Deputado apresenta parecer contra mudança no hino de SC e discussão é adiada na Alesc