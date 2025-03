Brasil registra o maior número de empregados com carteira assinada da história Pesquisa do IBGE mostra que o setor contratou formalmente mais 421 mil pessoas no trimestre encerrado em fevereiro; número de trabalhadores... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h07 ) twitter

O número de empregados com carteira assinada no setor privado no Brasil chegou a 39,6 milhões de pessoas no trimestre encerrado em fevereiro deste ano. O valor representa um novo recorde da série histórica iniciada em 2012. Os dados foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (28).

Os dados foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (28).

