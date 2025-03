Bruno Kapfenberger: youtuber preso em SC ganhou fama por transformar cães em ‘máquinas’ O influenciador catarinense, que acumula seguidores com vídeos sobre cães da raça Presa Canário, foi preso dez dias após emissão de... ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 17/03/2025 - 20h45 ) twitter

O youtuber catarinense Bruno Kapfenberger, preso no último sábado (15), em São José, na Grande Florianópolis, é conhecido na internet pelo seu canal “Santa Morte Presa Oficial”, com 700 mil inscritos. Nele, mostra a rotina de treinamento e convívio com a raça de cães de caça Presa Canário. Ele também tem um canal secundário, “K9 Quest”, que acumula 96,1 mil seguidores.

Para saber mais sobre a história de Bruno Kapfenberger e os detalhes de sua prisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

