Calor intenso e temporais isolados marcam o tempo em SC no início da semana; confira a previsão Temperaturas podem chegar a 37°C no Grande Oeste; instabilidades atmosféricas favorecem pancadas de chuva ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 01h45 (Atualizado em 03/02/2025 - 01h45 )

A previsão do tempo em SC para esta segunda-feira (3), indica um início de dia com maior nebulosidade e nevoeiros entre o Meio-Oeste e as áreas litorâneas. No decorrer da manhã, a cobertura de nuvens diminui e as temperaturas sobem rapidamente em todo o estado.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas e a previsão completa, consulte no nosso parceiro ND Mais.

