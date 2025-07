Cão policial que atuou em grandes operações se aposenta após 10 anos e vai viver em sítio em SC O cão policial Thor dedicou sua vida à segurança pública catarinense na região do Extremo-Oeste e agora viverá no interior do município... ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Após uma década de serviços prestados à segurança pública, o cão policial Thor, do Grupamento de Cães da Polícia Militar de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste catarinense, encerrou oficialmente sua trajetória de trabalho. Com uma carreira marcada por bravura e lealdade, o cão policial agora troca as operações por uma vida tranquila em um sítio na Linha Progresso, no interior do município de Princesa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a emocionante aposentadoria de Thor!

Leia Mais em ND Mais:

Justiça suspende obra de estaleiro municipal em SC por risco ambiental em área de restinga

MP vê tentativa de driblar Código Florestal e aciona prefeitura de SC na Justiça

Falência, depressão e câncer: artesã de Blumenau transforma flores em biojoias