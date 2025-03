Carga milionária de café some em Santos e reaparece em galpão de MG Polícia encontra mercadoria avaliada em R$ 2 milhões em fazenda de Jacutinga (MG) no mesmo dia do furto; suspeito fugiu para mata e... ND Mais|Do R7 25/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma carga de 19 toneladas de café, avaliada em R$ 2 milhões e destinada à exportação, foi furtada no Porto de Santos (SP) na quarta-feira (19). A mercadoria foi recuperada no mesmo dia em no município de Jacutinga, no sul de Minas Gerais.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa intrigante recuperação de carga!

Leia Mais em ND Mais:

Esquema milionário de venda ilegal de cigarros eletrônicos em Joinville é alvo de operação

Balneário Camboriú poderá ganhar parque de neve com maior estação de esqui da América Latina

Motociclista morre após ser atropelado por caminhão em SC: ‘não é fácil dizer adeus’