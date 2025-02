Carnaval Laguna 2025: confira a programação completa das atrações Abertura oficial ocorre nesta quinta-feira (27), com o tradicional Baile das Bonecas ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 19h27 (Atualizado em 26/02/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Carnaval Laguna 2025, um dos mais aguardados no Sul de Santa Catarina, começa oficialmente nesta quinta-feira (27), com o tradicional Baile das Bonecas, na Praça Souza França, no Magalhães. Neste dia, também será feito o ato simbólico de entrega das chaves da cidade ao Rei Momo, além do anúncio para o público dos vencedores do Concurso de Marchinhas e do Concurso da Boneca, Musa e Drag Queen da Praça.

Não perca nenhum detalhe dessa festa incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Programação do Figueirense antes do clássico prevê folga e treinos no Carnaval

Motociclista morre após bater em caminhão e ser atropelado na BR-470 em Lontras

Gaúcho morre após se afogar em praia do Sul de Santa Catarina