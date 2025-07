Casa Hobbit em SC? Descubra como é se hospedar em refúgio inspirado em ‘O Senhor dos Anéis’ Estrutura fica a cerca de 27 km de Blumenau e oferece experiência imersiva em universo geek em propriedade de 70 mil metros quadrados... ND Mais|Do R7 27/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 27/07/2025 - 20h17 ) twitter

Já imaginou se hospedar em um refúgio inspirado no universo de O Senhor dos Anéis em Santa Catarina? A Casa Hobbit, em Pomerode, é um chalé temático e conta com diversas referências aos filmes. Localizado a cerca de 27 km do Centro de Blumenau e 7,5 km do centro de Pomerode, a cabana temática está classificado entre os 5% melhores acomodações e possui avaliação de cinco estrelas no Airbnb.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa experiência única!

