Casal que vendia cachorros na OLX é indiciado por maus-tratos após morte de filhote em SC
Atestado de óbito apontou que filhote da raça pinscher morreu devido à separação precoce da mãe; animal havia sido entregue em Florianópolis...
Um casal que vendia filhotes de cães na plataforma on-line OLX foi indiciado por maus-tratos após a morte de um animal. O cachorro, da raça pinscher, havia sido entregue no bairro Estreito, em Florianópolis. O resultado do inquérito policial foi divulgado nesta quarta-feira (20).
Um casal que vendia filhotes de cães na plataforma on-line OLX foi indiciado por maus-tratos após a morte de um animal. O cachorro, da raça pinscher, havia sido entregue no bairro Estreito, em Florianópolis. O resultado do inquérito policial foi divulgado nesta quarta-feira (20).
Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: