Casamento coletivo em Blumenau bate recorde e deixa centenas na fila de espera Têm muita gente querendo casar; procura gigante fez a prefeitura adiantar o fim do prazo das inscrições em 20 dias ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 00h17 )

Com 250 vagas disponibilizadas para a 10ª edição do casamento coletivo de Blumenau, mais de 220 casais já tiveram a inscrição homologada pelos cartórios parceiros e precisam apenas esperar ansiosamente pelo dia do sim. No entanto, 30 vagas ainda estão disponíveis e muitos ainda aguardam na fila. Para o ND Mais, a organização confirmou que outros 200 apaixonados ainda estão em processo de análise, o que fez a prefeitura antecipar o encerramento das inscrições do casamento coletivo para esta quinta-feira, 24 de julho.

