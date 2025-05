Caso Fernanda Bonin: terceiro suspeito é preso por assassinado e estrangulamento de professora Segundo a Polícia Civil de São Paulo, cinco pessoas teriam participado do homicídio; a ex-esposa da vítima é apontada como mandante... ND Mais|Do R7 12/05/2025 - 05h06 (Atualizado em 12/05/2025 - 05h06 ) twitter

A Polícia Militar de São Paulo prendeu, neste domingo (11), mais um envolvido no caso da professora morta por estrangulamento na Vila da Paz, zona sul da capital paulista. Fernanda Reinecke Bonin, de 42 anos, foi encontrada sem vida no dia 28 de abril, em um terreno baldio. A ex-esposa dela, Fernanda Fazio, é suspeita de ser a mandante do crime e se entregou à polícia na sexta-feira (9).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes desse caso chocante.

