Chapecoense vence Athletic com gol de Mário Sérgio e sobe na tabela da Série B Verdão do Oeste superou a equipe mineira que segue sem pontuar na segunda divisão; Chapecoense pula para o 8° lugar ND Mais|Do R7 21/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 21/04/2025 - 08h46 )

A Chapecoense venceu o Athletic-MG na noite deste domingo pelo placar de 1 a 0, com gol marcado pelo artilheiro Mário Sérgio na segunda etapa. Com o resultado, o Verdão do Oeste sobe na tabela da Série B, mantém boa sequência no início da competição e começa a observar mais de perto o G-4 da Segundona.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes do jogo!

