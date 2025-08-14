Cidade surpreende com novo e curioso patrimônio cultural em SC
Conhecida como a “Capital do Mel”, Içara aprova projeto do Executivo na Câmara que prevê o reconhecimento de uma iguaria tradicional...
A cidade de Içara, no Sul de Santa Catarina, é conhecida tradicionalmente como a “Capital do Mel”. No entanto, um novo e curioso patrimônio cultural imaterial foi aprovado pela Câmara de Vereadores e segue para sanção da prefeita, Dalvania Cardoso (PL), nos próximos dias. Trata-se do churrasco.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais
