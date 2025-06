Confira quando será pago o Bolsa Família 2025 no mês de junho O sexto pagamento do Bolsa Família 2025 começará a ser feito no dia 16 de junho ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 19h55 (Atualizado em 15/06/2025 - 19h55 ) twitter

O sexto pagamento do Bolsa Família 2025 começará a ser feito no dia 16 de junho, conforme calendário estabelecido pelo governo federal. O recebimento é com base no último dígito do NIS (Número de Identificação Social), indicado no cartão de cada beneficiário.

Para mais detalhes sobre as datas e valores do Bolsa Família, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

