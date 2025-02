Corpo encontrado em uma vala é de jovem desaparecido há 4 dias em SC: ‘Dói na alma’ Mateus Marques Cassol, de 20 anos, sumiu no último domingo (9), em Jacinto Machado, no Extremo Sul do estado ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 14/02/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O corpo encontrado em uma vala no município de Jacinto Machado, no Extremo Sul de Santa Catarina, é de Mateus Marques Cassol, de 20 anos, que estava desaparecido desde o dia 9 de fevereiro. A vítima foi localizada no bairro Serra da Pedra.

Para mais detalhes sobre este caso trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Vítimas de grave acidente na BR-282 eram argentinas e voltavam de viagem a Balneário Camboriú

Nos azulejos do banheiro…

Valor do dólar hoje: sexta-feira (14) abre com cotação da moeda em baixa