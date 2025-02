Criciúma x Barra provoca mudanças no trânsito no entorno do Majestoso Partida ocorre neste domingo (26), às 18h30, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pelo Catarinense 2025 ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 10h26 (Atualizado em 26/01/2025 - 10h26 ) twitter

O Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, recebe, neste domingo (26), Criciúma x Barra para a partida válida pela 4ª rodada do Catarinense 2025. O jogo está marcado para as 18h30 e, em função do confronto, haverá mudanças no trânsito, a fim de garantir segurança no entorno do Majestoso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as alterações no trânsito!

