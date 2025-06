Cursos visados pela ‘classes mais ricas’ lideram irregularidades no Universidade Gratuita Caso sejam confirmadas, fraudes em programas estudantis podem causar prejuízo de 324 milhões aos cofres públicos de Santa Catarina ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O levantamento do TCE-SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina), que apontou possíveis fraudes nos programas Universidade Gratuita e Fumdesc, constatou que ao menos seis cursos de ensino superior possuem mais de 100 estudantes irregulares. Segundo o órgão, ao menos 18.383 alunos dos programas de incentivo estudantil estão matriculados sob algum indício de irregularidade. Se confirmadas, as inconsistências podem significar prejuízo de R$ 324 milhões aos cofres públicos.

Para mais detalhes sobre as irregularidades e os cursos afetados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Tecnologia em Florianópolis terá aumento de 50% na demanda por profissionais até 2027

Figueirense 104 anos: relembre 7 jogos marcantes do clube no Século XXI

Greve dos ônibus na Grande Florianópolis é decretada e transporte pode parar a qualquer momento