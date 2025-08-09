De invenção familiar a ícone cultural: medidor de nariz vira tradição de festa italiana em SC
O “nazômetro” é o primeiro e único medidor de nariz do Brasil, de acordo com os criadores.
Uma trena, um pouco de aço, alguns parafusos e assim ‘nasceu’ o primeiro e único medidor de nariz do Brasil. Batizado como “nazômetro”, o equipamento pesa cerca de 500 gramas e foi criado por dois irmãos, em Ascurra, no interior de Santa Catarina.
