De invenção familiar a ícone cultural: medidor de nariz vira tradição de festa italiana em SC O "nazômetro" é o primeiro e único medidor de nariz do Brasil, de acordo com os criadores. ND Mais|Do R7 09/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 09/08/2025 - 20h18 )

Uma trena, um pouco de aço, alguns parafusos e assim ‘nasceu’ o primeiro e único medidor de nariz do Brasil. Batizado como “nazômetro”, o equipamento pesa cerca de 500 gramas e foi criado por dois irmãos, em Ascurra, no interior de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como essa invenção se tornou um ícone cultural!

