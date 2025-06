Desaparecimento de Salete Borges: tudo o que se sabe sobre o sumiço da mulher em SC Salete Borges, de 55 anos, pode ter sido morta a pauladas e jogada no rio; ela sumiu do interior de Nova Itaberaba, no Oeste de Santa... ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 03h55 (Atualizado em 19/06/2025 - 03h55 ) twitter

Nesta quarta-feira (18), completa 26 dias do desaparecimento de Salete Borges, de 55 anos, moradora do interior do município Nova Itaberaba, no Oeste de Santa Catarina. Embora dois homens estejam presos sob suspeita de envolvimento no crime, o paradeiro da vítima ainda é desconhecido, e a Polícia Civil mantém a investigação sob sigilo.

