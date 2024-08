Despedida de um Ícone: A Última Aparição de Silvio Santos Silvio Santos, um dos maiores comunicadores do Brasil, morreu, aos 93 anos, na madrugada deste sábado (17), em São Paulo. O apresentador... ND Mais|Do R7 17/08/2024 - 18h16 (Atualizado em 17/08/2024 - 18h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Silvio Santos, um dos maiores comunicadores do Brasil, morreu, aos 93 anos, na madrugada deste sábado (17), em São Paulo. O apresentador e dono do SBT, estava internado no hospital Albert Einstein desde o dia 1º de agosto por conta de uma complicação da doença H1N1, que contraiu no mês de julho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Show do Milhão’: Esperidião Amin compartilha encontro inusitado com Silvio Santos

• Figueirense x São José: onde assistir ao vivo, escalações e ingressos

• VÍDEO: Avião de pequeno porte cai em campo de futebol no RJ