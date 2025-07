Dono de marcenaria avalia prejuízo milionário e revela possível causa do incêndio em Gaspar Chamas derrubaram telhado e destruíram galpão de fábrica de móveis no início da tarde desta segunda-feira (21) ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 04h17 (Atualizado em 22/07/2025 - 04h17 ) twitter

O incêndio que destruiu um galpão da fábrica de móveis Nossa Arte Decor, na Rua Paraíso dos Pôneis, no bairro Bela Vista, em Gaspar, no final de manhã desta segunda-feira (21), foi causado por um pano sujo de thinner, segundo um dos proprietários do estabelecimento. A destruição causou um prejuízo de pelo menos R$ 800 mil, considerando apenas ferramentas, maquinário e materiais. Somando o estoque e os danos à estrutura, o valor pode ultrapassar R$ 1 milhão.

