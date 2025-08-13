Educação infantil: Florianópolis se destaca entre capitais e SC aparece acima da média nacional
Santa Catarina supera 50% de atendimento na creche, mas 50 mil crianças seguem fora; já Florianópolis tem 7% das crianças fora por...
O acesso à Educação Infantil no Brasil avançou nos últimos anos, mas continua longe de atingir as metas previstas no PNE (Plano Nacional de Educação). Um estudo da ONG (Organização Não-Governamental) Todos Pela Educação, com base na PNAD Contínua e no Censo Escolar de 2024, mostra que Santa Catarina e Florianópolis figuram entre os melhores resultados do país, tanto na creche quanto na pré-escola.
O acesso à Educação Infantil no Brasil avançou nos últimos anos, mas continua longe de atingir as metas previstas no PNE (Plano Nacional de Educação). Um estudo da ONG (Organização Não-Governamental) Todos Pela Educação, com base na PNAD Contínua e no Censo Escolar de 2024, mostra que Santa Catarina e Florianópolis figuram entre os melhores resultados do país, tanto na creche quanto na pré-escola.
Para saber mais sobre os desafios e avanços da educação infantil em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre os desafios e avanços da educação infantil em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: