Falhas técnicas? Tesla realiza recall de quase 50 mil veículos Cybertruck, o 8º em dois anos Montadora realiza recall em modelos dos anos 2024 e 2025 após Cybertrucks apresentarem falhas técnicas ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 20h29 (Atualizado em 20/03/2025 - 20h29 )

A Tesla está realizando um recall de mais de 46 mil Cybertrucks diante do risco de uma peça externa do veículo se soltar. A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA, na sigla em inglês) informou que um aplique cosmético na parte externa dos veículos, conhecido como cant rail, pode se descolar e se desprender, representando um perigo nas estradas.

Para mais detalhes sobre este recall e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

