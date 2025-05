Falsa médica que atendia crianças com doenças cardíacas em Hospital Universitário é presa no AM Sophia Livas de Morais Almeida se passava por cardiologista pediátrica no hospital universitário de Manaus e chegou a emitir atestados... ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 07h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 07h36 ) twitter

Sophia Livas de Morais Almeida se passava por médica especializada no atendimento de crianças com doenças cardíacas graves no HUGV (Hospital Universitário Getúlio Vargas), em Manaus. O esquema foi descoberto e ela foi presa na manhã desta segunda-feira (19). As investigações começaram após uma denúncia feita no início de maio. A Polícia Civil do Amazonas confirmou a falsidade ideológica e, na sexta-feira (16), obteve a prisão preventiva da mulher.

