Família do 'Jogo do Tigrinho': usar perfis de menores de 18 anos para divulgar apostas é crime? Especialistas explicam quais as penas previstas para crime de por corrupção de menores e se a adolescente envolvida no caso pode sofrer... ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h26 )

Após investigações da Polícia Civil de Santa Catarina à família do “Jogo do Tigrinho”, suspeita de divulgar plataformas online de apostas irregulares, os familiares também são investigados por corrupção de menores. Especialistas explicaram ao ND Mais como se caracteriza o crime e quais punições são podem ser aplicadas se constatado o delito.

Saiba mais sobre as implicações legais e as investigações em curso consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

