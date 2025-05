Fiscalização flagra abate clandestino e carnes vencidas e apreende 3,6 toneladas em SC Fiscalização encontrou carnes vencidas, abate clandestino e graves falhas sanitárias em comércios do Extremo-Oeste catarinense ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 22h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 22h20 ) twitter

Mais de 3,6 toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidas durante fiscalizações realizadas na região do Extremo-Oeste de Santa Catarina.

