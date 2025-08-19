Florianópolis usará dados do Airbnb para planejar turismo: ‘Geração de oportunidades’ Acordo entre a Prefeitura de Florianópolis e a plataforma de aluguel prevê o compartilhamento de dados para auxiliar o planejamento... ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 02h17 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Prefeitura de Florianópolis fechou um acordo com o Airbnb, plataforma online de aluguel, para aprimorar o turismo. O serviço de hospedagem vai compartilhar informações sobre as tendências de viagem e fluxo turístico na capital catarinense. O termo foi assinado nesta segunda-feira (18).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como essa parceria pode transformar o turismo na cidade!

Leia Mais em ND Mais:

Interessa ao Figueirense: onde assistir Ypiranga x Botafogo-PB, horário e escalações na Série C

Influenciador de SC reage a processos após vídeo com galinhas mortas em cemitério

Homem morre em colisão entre motos em Blumenau