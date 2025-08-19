Florianópolis usará dados do Airbnb para planejar turismo: ‘Geração de oportunidades’
Acordo entre a Prefeitura de Florianópolis e a plataforma de aluguel prevê o compartilhamento de dados para auxiliar o planejamento...
A Prefeitura de Florianópolis fechou um acordo com o Airbnb, plataforma online de aluguel, para aprimorar o turismo. O serviço de hospedagem vai compartilhar informações sobre as tendências de viagem e fluxo turístico na capital catarinense. O termo foi assinado nesta segunda-feira (18).
