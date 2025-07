Foco da gripe aviária em Meleiro é oficialmente encerrado após ações de vigilância Com foco encerrado na sexta-feira (11), as vistorias foram realizadas durante o fim de semana em granjas comerciais situadas em um... ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 05h57 (Atualizado em 16/07/2025 - 05h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As ações de vigilância e educação sanitária foram concluídas no município de Meleiro, no Extremo Sul de Santa Catarina, após a confirmação de um caso de gripe aviária na cidade, na última quinta-feira (10). Segundo a Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina), o foco do vírus foi oficialmente encerrado na sexta-feira (11). O monitoramento da equipe, no entanto, se estendeu durante o fim de semana, nos dias 12 e 13 de julho.

Para mais detalhes sobre as ações e orientações relacionadas à gripe aviária, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Governo federal revoga suspensão de registro de cooperativa investigada em SC

Florianópolis pode ganhar 77 km de transporte BRT ou VLT até 2054, projeta estudo do BNDES

Condomínio de luxo no estilo serrano será construído em meio à natureza em SC