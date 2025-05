Fogo destrói chiqueiro com 2 mil suínos horas antes de carregamento em SC; suspeita é de raio Incêndio aconteceu na madrugada desta quinta-feira (22) em Itapiranga, no Extremo-Oeste do estado ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 19h56 ) twitter

Um produtor de suínos levou um susto e teve prejuízos ainda não estimados na madrugada desta quinta-feira (22) em Itapiranga, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Um incêndio atingiu um chiqueiro com 2 mil suínos na comunidade de Linha Santa Fé Alta, por volta das 3h20, apenas uma hora e meia antes do horário que os animais seriam carregados.

