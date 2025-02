FOTOS: Rara tempestade de neve põe regiões dos Estados Unidos em situação de emergência Fenômeno começou nessa terça-feira (21), cancelando voos e aulas em ao menos cinco estados norte-americanos ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 16h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 16h27 ) twitter

Uma rara tempestade de neve atinge a Costa do Golfo dos EUA, causando granizo e formação de gelo em calçadas, e rodovias, dificuldado deslocamentos por toda a região, que vai da cidades de Houston, no estado do Texas, até o cabo da Flórida. Áreas ao Norte do México também sofrem com a incidência do fenômeno, que iniciou nessa terça-feira (21).

