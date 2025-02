FOTOS: Tempestade em Araquari causa pânico em moradores e deixa rastro de destruição Prefeitura de Araquari contabiliza os estragos e deverá discutir decreto de situação de emergência ainda na manhã desta quinta-feira... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 12h47 (Atualizado em 13/02/2025 - 12h47 ) twitter

Os moradores de Araquari, no Norte de Santa Catarina, viveram momentos de tensão na noite desta quarta-feira (13). Em poucos minutos, uma tempestade com fortes ventos e raios deixou um rastro de destruição e prejuízos pela cidade.

Para mais detalhes sobre os impactos da tempestade e as ações da prefeitura, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

