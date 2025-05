Fraude no INSS: divergência de dados pode impedir devolução de dinheiro a aposentados Golpe consistia na cobrança, feita por entidades conveniadas sem autorização, de mensalidades de aposentados e pensionistas ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 00h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h40 ) twitter

Uma divergência entre as auditorias feitas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e pela CGU (Controladoria-Geral da União) pode dificultar a identificação da devolução do dinheiro às vítimas da fraude no INSS. As investigações foram realizadas com metodologias diferentes e apresentaram resultados distintos quanto ao tamanho das fraudes nos descontos de aposentados e pensionistas.

Para entender todos os detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

