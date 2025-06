Frente fria traz virada no tempo e pancadas de chuva no início da semana em Santa Catarina O tempo deve ser instável no início da semana com a passagem de uma frente fria sobre Santa Catarina; confira as regiões ND Mais|Do R7 16/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A passagem da frente fria sobre Santa Catarina mantém o tempo instável no início da semana. A segunda-feira (16) deve começar com tempo firme e apenas variação de nuvens em Santa Catarina. No entanto, o sistema deve mudar o cenário no período da tarde, especialmente nas regiões do Grande Oeste e nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, onde há previsão de pancadas de chuva e temporais localizados.

Para mais detalhes sobre as previsões e recomendações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Com gols nos acréscimos, Criciúma vence o Amazonas no Heriberto Hulse e sobe na tabela

Incêndio destrói casas e afeta 22 moradores em Itajaí

Governo de SC libera R$ 12,3 milhões para a The Ocean Race em Itajaí