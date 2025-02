Governo Federal quer ampliar a vacinação contra a dengue para mais públicos Vacina contra a dengue deve ser incorporada no Plano Nacional de Imunização ND Mais|Do R7 19/01/2025 - 21h46 (Atualizado em 19/01/2025 - 21h46 ) twitter

O Ministério da Saúde tem planos para ampliar, até o final deste ano, a aplicação da vacina contra a dengue, oferecendo o imunizante a mais faixas etárias da população. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza a vacina apenas para crianças de 10 a 14 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a vacinação contra a dengue!

