Grave acidente mata jovens de 17 e 20 anos em Palmitos O homem de 20 anos foi arremessado para fora do veículo e morreu no local; o adolescente foi levado ao hospital, porém não resistiu... ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Dois jovens morreram em um grave acidente em Palmitos, no Oeste de Santa Catarina, no fim da tarde de domingo (1º). O carro saiu da pista, colidiu em um barranco e capotou na SC-283. Um homem de 20 anos morreu ainda no local, enquanto um adolescente de 17 anos chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Prefeitura de Tijucas ‘dribla’ Constituição ao propor aumento no salário de vereadores

‘CPF blindado’ e dinheiro esquecido: os novos serviços do Banco Central para proteger o cidadão

Final da Copa Interligas termina com invasão em campo, torcedor ferido e ação policial em SC