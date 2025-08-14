‘Hollywood catarinense’: cidade vai eternizar figuras de destaque em calçada da fama Criciúma homenageia artistas e atletas que levam nome da cidade além das fronteiras locais; calçada vai ser exposta em quatro locais... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h37 ) twitter

O programa artístico, cultural e esportivo “Pé na Calçada da Fama” foi aprovado pela Câmara Municipal de Criciúma na última terça-feira (12). O projeto, que ainda vai à sanção do prefeito, tem por objetivo prestar homenagem a nomes que destacaram o município criciumense nos cenários estadual, nacional e internacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante iniciativa!

