‘Hollywood catarinense’: cidade vai eternizar figuras de destaque em calçada da fama
Criciúma homenageia artistas e atletas que levam nome da cidade além das fronteiras locais; calçada vai ser exposta em quatro locais...
O programa artístico, cultural e esportivo “Pé na Calçada da Fama” foi aprovado pela Câmara Municipal de Criciúma na última terça-feira (12). O projeto, que ainda vai à sanção do prefeito, tem por objetivo prestar homenagem a nomes que destacaram o município criciumense nos cenários estadual, nacional e internacional.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante iniciativa!
