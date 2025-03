Homem condenado por estuprar meninas com promessa de presentes é preso em SC Ele atraiu as vítimas para o interior de sua casa, em Indaial, com a promessa de presentes, incluindo um celular e pizza ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h46 ) twitter

A Polícia Civil prendeu em Penha, nesta quarta-feira (19), um homem condenado a 9 anos por estupro de vulnerável de duas meninas de 9 e 10 anos de idade, em Indaial, no ano de 2015.

Saiba mais sobre este caso chocante e as ações da polícia

