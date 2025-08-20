Logo R7.com
Homem é condenado a devolver empréstimo feito no nome da ex-namorada para comprar carro em SC

Empréstimo com ex-namorada foi feito para pagar o financiamento do automóvel; mulher assumiu dívida em 24 parcelas, mas parou de receber...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um homem foi condenado a pagar R$ 15.500,00 mil à ex-namorada após não cumprir um acordo financeiro firmado durante o namoro. O caso ocorreu em São José, na Grande Florianópolis, e envolveu a compra de um carro.

Para saber mais sobre este caso curioso e suas implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

