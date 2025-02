Idoso de 81 anos sofre picada de cobra na cabeça em Indaial Os bombeiros confirmaram que a vítima apresentava a marca de uma picada de cobra na região da cabeça ND Mais|Do R7 16/02/2025 - 18h06 (Atualizado em 16/02/2025 - 18h06 ) twitter

Enquanto atendiam uma ocorrência na rua Arthur Zarling, no bairro Warnow Alto, na noite de sábado (15), os bombeiros voluntários de Indaial foram abordados por uma mulher que relatou que um familiar havia sofrido uma picada de cobra na cabeça.

Para saber mais sobre este caso e as orientações em situações semelhantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

