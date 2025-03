Imposto de Renda 2025: Pix pode te colocar na mira da Receita Federal? O que mudou nas regras Com o início do prazo de declaração em andamento, especialistas explicam quando o Pix chama a atenção do 'leão' e mostram o que você... ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 10h26 ) twitter

Aberto desde segunda-feira (17), o período para declaração do Imposto de Renda traz diversas dúvidas aos contribuintes. Entre elas, se as transferências via Pix, tanto feitas quanto recebidas, precisam ser declaradas à Receita Federal. Em face a esses questionamentos, o ND Mais procurou especialistas em contabilidade e tributação para esclarecer quais movimentações financeiras os brasileiros precisam se atentar para não cair na malha fina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as mudanças e orientações sobre o Imposto de Renda 2025!

