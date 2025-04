Incêndio destrói veículo e provoca 18 km de congestionamento na BR-101 em SC Um incêndio em um veículo causou congestionamento de 18 km na BR-101 em Itajaí, SC, nesta sexta-feira (18) ND Mais|Do R7 19/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 19/04/2025 - 07h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A tarde desta sexta-feira (18) foi marcada por um incêndio envolvendo um veículo modelo Renault Duster, em Itajaí, localizado no Litoral Norte de Santa Catarina, no sentido Sul do km 119 da BR-101. O ocorrido causou filas intesas de 18 quilômetros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente e suas consequências no trânsito.

Leia Mais em ND Mais:

Final feliz? Cachorra encontrada em sacola em SC é acolhida por policial

Bebê de 4 meses morre após ser atropelado por carro de prefeita em RN

Brasil ultrapassa 1 milhão de casos de dengue em 2025