Interessa ao Figueirense: Onde assistir Guarani x Confiança, horário e escalações na Série C Com o Figueirense de olho, Guarani e Confiança se enfrentam nesta segunda-feira a partir das 19h30 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa... ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 26/08/2025 - 00h57 ) twitter

O Guarani recebe o Confiança nesta segunda-feira (25), em duelo válido pela 18ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida será disputada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, com início às 19h30.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes sobre a partida e as implicações para o Figueirense!

