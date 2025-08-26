Interessa ao Figueirense: Onde assistir Guarani x Confiança, horário e escalações na Série C
Com o Figueirense de olho, Guarani e Confiança se enfrentam nesta segunda-feira a partir das 19h30 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa...
O Guarani recebe o Confiança nesta segunda-feira (25), em duelo válido pela 18ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida será disputada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, com início às 19h30.
O Guarani recebe o Confiança nesta segunda-feira (25), em duelo válido pela 18ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida será disputada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, com início às 19h30.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes sobre a partida e as implicações para o Figueirense!
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes sobre a partida e as implicações para o Figueirense!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: