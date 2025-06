Joinville já teve neve? Relembre as raras vezes em que a maior cidade de SC ‘congelou’ Joinville já teve dois registros de neve, ambos em regiões de altitude; relembre os episódios e entenda se o frio atual pode repetir... ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 06h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 06h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com as temperaturas chegando a 3°C durante as madrugadas desta semana, muitos moradores de Joinville voltaram a se perguntar sobre a possibilidade de nevar na cidade. A dúvida, embora pareça improvável para a maior cidade de Santa Catarina, tem fundamentos. Isso porque o fenômeno já foi registrado duas vezes por aqui.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a neve em Joinville!

Leia Mais em ND Mais:

Entenda o conflito que levou ex-comandante-geral da PM a processar o deputado Jessé Lopes (PL)

Morre idosa que ficou presa embaixo de carro após acidente em SC

Vendaval atinge fórum no Oeste de SC e servidores se mobilizam para reconstrução