Justiça nega indenização para morador incomodado com latidos de cachorro em Itajaí Morador incomodado com latidos dos cães do vizinho chegou a pedir R$ 3 mil por danos morais

26/02/2025 - 15h27

