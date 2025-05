Lady Gaga no Rio de Janeiro: show terá abertura surpresa e after com Duda Beat na madrugada Evento “Todo Mundo no Rio” inicia às 17h30 deste sábado (3), com Cat Dealers e Dubdogz ND Mais|Do R7 04/05/2025 - 07h00 (Atualizado em 04/05/2025 - 07h00 ) twitter

O show da Lady Gaga no Rio de Janeiro ocorre neste sábado (3), em Copacabana. Cerca de 1,6 milhão de pessoas do país inteiro devem assistir o megashow gratuito, ao vivo na praia, às 21h45. Antes da entrada da diva pop, no entanto, haverá dois shows de abertura. Além disso, um after deve iniciar após o fim da apresentação principal. O setlist oficial do “Todo Mundo No Rio” foi anunciado nesta tarde.

