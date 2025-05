Lucro da ‘fábrica de bilionários’ de SC sobe e chega a R$ 1,55 bilhão no 1º trimestre Já em relação ao último trimestre de 2024, houve uma redução de 8,8% no resultado da companhia de Jaraguá do Sul ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 21h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 21h40 ) twitter

A WEG registrou um lucro líquido de R$ 1,546 bilhão no primeiro trimestre de 2025, o que representa alta de 16,4% em comparação com o mesmo período de 2024. Já em relação ao último trimestre do ano passado, houve uma redução de 8,8%.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os resultados financeiros da WEG e suas perspectivas para o futuro!

