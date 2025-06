Marcas no pescoço e últimos passos: o que mais se sabe sobre morte de empresário em Interlagos Adalberto Amarilio dos Santos Júnior foi encontrado morto dentro de um buraco com cerca de três metros de profundidade após desaparecer... ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 07h35 (Atualizado em 15/06/2025 - 07h35 ) twitter

O corpo do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Júnior, de 36 anos, apresentava escoriações no pescoço, o que indica uma possível violência com asfixia. Veja o que se sabe sobre a morte do empresário em Interlagos: Ele foi encontrado no dia 3 de junho, dentro de um buraco com cerca de três metros de profundidade, em uma área em obras no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

