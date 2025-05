Ministério Público cobra resposta rápida e INSS tem prazo para ressarcir beneficiários MP diz que soluções apresentadas pelo governo para devolução dos valores podem se arrastar durante anos ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 05h05 (Atualizado em 07/05/2025 - 05h05 ) twitter

O Ministério Público pediu ao TCU (Tribunal de Contas da União) que obrigue o INSS a devolver, em até 15 dias, os valores que foram descontados irregularmente dos beneficiários. Também quer que o INSS mostre de onde virá o dinheiro para fazer essa devolução. Segundo o Ministério Público, “todas as possíveis soluções até o momento apresentadas pelo governo para devolução dos valores aos beneficiários do INSS se mostram custosas, lentas e que podem se arrastar durante meses ou, até mesmo, anos”.

