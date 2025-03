Motociclista de 21 anos morre decapitado por linha de cerol na BR-470, em Navegantes Luiz Eduardo Scloneski foi identificado como jovem que morreu decapitado por linha de cerol ND Mais|Do R7 02/03/2025 - 15h05 (Atualizado em 02/03/2025 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de 21 anos morreu decapitado por uma linha de cerol na BR-470, em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, na tarde do último sábado (01). Ele dirigia uma motocicleta quando ocorreu o acidente.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este trágico acidente e as implicações do uso de linha de cerol.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Incêndio toma conta do Morro das Calotas em Itapema e quase atinge residências

Família de SC colhe três toneladas de pitayas no ano unindo trabalho e dedicação

Clima de Copa do Mundo: onde assistir ao Oscar 2025 em Florianópolis