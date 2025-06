“Mulher Digital” oferece 500 bolsas para mulheres em todo o país O programa é gratuito e está com as inscrições abertas para treinamento técnico. ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 03/06/2025 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com foco na inclusão e na empregabilidade feminina no setor de tecnologia, o programa “Mulher Digital”, promovido pela Junior Achievement (JA) Américas, abre inscrições no Brasil oferecendo formação técnica gratuita para mulheres de 18 a 29 anos. A iniciativa, que já impactou positivamente outros países da América Latina, chega ao país reafirmando seu compromisso com a igualdade de oportunidades e o fortalecimento da presença feminina no mercado tecnológico.

Não perca a chance de transformar sua carreira! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Boi, ovelha, coelhos e galinhas: 24 animais são achados em situação de maus-tratos em SC

Projeto quer libera lanchonetes em áreas de preservação em Joinville; você é a favor?

Extremo-Oeste terá os primeiros temporais da frente fria que avança por SC